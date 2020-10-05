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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin´de geleneksel yöntemlerle çeltik hasadı

DHA

Artvin´de geleneksel yöntemlerle çeltik hasadı


Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesindeki çeltik tarlalarında, hasat başladı. 4 aylık bekleme süresinin ardından olgunlaşan çeltiği toplamak için kolları sıvayan üreticiler, çeltiği biçerdöver yerine geleneksel yöntemler orakla hasat edip, taşla dövüyorlar.
Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyündeki üreticiler, çeltik hasadına başladı. Haziran ayında çeltik ekimini yapan üreticiler, yaklaşık 4 aylık süre zarfında tarlalarına da gözü gibi baktı. Ortalama her gün çeltik tarlalarına 20 santimetre su ile dolduran üreticiler, 2 günlük bekleyiş sonrası çeltik tohumunu toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 5 günün ardından yeşeren çeltikler, 4 ay sonra hasada hazır hale geliyor. 4 ayın ardından kolları sıvayan üreticiler, çeltiği biçerdöver yerine geleneksel yöntemlerden biri olan orakla hasat ediyor.
`ÇELTİĞİ SAMANINDAN AYIRIYORUM´
Eşiyle birlikte tarlada çalıştıklarını ifade eden Asiye Demirkıran, "Çeltiği samanından ayırıyorum, sonra da kurutmaya bırakacağız. 15 gün sonra döveceğiz ve pirinç olacak" dedi.
Antalya´da yaşayan Erdal Durur, her sene memleketi Artvin´e geldiğinde, meşhur Yusufeli pirincini almadan Antalya´ya dönmediğini ifade etti.
`AİLEME YARDIM EDİYORUM´
Ailesiyle birlikte tarlada çalışan Sevilay Albayrak, "Aslında ben Türkçe öğretmeniyim ancak atanamadım o nedenle aileme yardım ediyorum. Her yıl ekim ayında geleneksel yöntemlerle pirincimizi hasat ediyoruz" diye konuştu.
`İNSAN GÜCÜYLE BİÇİYORUZ, SONRA DA TAŞTA DÖVÜYORUZ´
Çeltik üreticisi Erol Albayrak, "Çeltik hasadına başladık. Mayıs ayının sonunda çeltiğimizi ekiyoruz, sonra suyunu ve ilacını veriyoruz. Sürekli kontrol ediyoruz, yabani otları temizliyoruz. Yaklaşık 4 ayın ardından da hasada başlıyoruz. Geleneksel yöntemlerle hasat ediyoruz, insan gücüyle yani orakla biçiyoruz, taşta dövüyoruz" ifadelerini kullandı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Artvin
2020-10-05 11:12:54

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