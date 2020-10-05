Yusufeli'nde bir ev yandı

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Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Bıçakçılar köyü Krayekar Mahallesi'nde Fikret Makascıoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri gören Makascıoğlu ailesi, hemen dışarı çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına mahalleli müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Yusufeli Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-10-05 22:49:58



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