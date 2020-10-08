Sarp Sınır Kapısı'nda, kaçak kozmetik ürün ile bal ele geçirildi

Hayati AKBAŞ/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'in Sarp Sınır Kapısı'ndan, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 20 bin lira olan kozmetik ürün ile 7 kilo bal ele geçirildi.
Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan M.O. yönetimindeki TIR´da arama yaptı. Şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirilen TIR´ın çekici kabininin içinde bulunan yatağın altında gümrük kaçağı 315 adet kozmetik ürün ile 7 kilo bal ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, M.O. ise gözaltına alındı.
Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Hayati AKBAŞ
2020-10-08 11:17:32
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