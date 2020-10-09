Borçka Barajı'nda üretilen Türk somonları dünyaya ihraç ediliyor Yıllık ülkeye 16 milyon dolar döviz getiren kafes balıkçıları 25 ton balık üretimi ve 85 milyon dolar ihracat katkısına ulaşmayı hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borçka Barajı'nda üretilen Türk somonları dünyaya ihraç ediliyor Yıllık ülkeye 16 milyon dolar döviz getiren kafes balıkçıları 25 ton balık üretimi ve 85 milyon dolar ihracat katkısına ulaşmayı hedefliyor

İHA

Borçka Barajı'nda üretilen Türk somonları dünyaya ihraç ediliyor Yıllık ülkeye 16 milyon dolar döviz getiren kafes balıkçıları 25 ton balık üretimi ve 85 milyon dolar ihracat katkısına ulaşmayı hedefliyor

Artvin’de Çoruh nehri üzerindeki Borçka Barajı'ndaki kafeslerde üretilen Türk Somonları, Rusya ve Japonya’nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Yıllık ülkeye 16 milyon dolar döviz getiren yöredeki kafes balıkçıları 25 ton balık üretimi ve 85 milyon dolar ihracat katkısına ulaşmayı hedefliyor.
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde faaliyette bulunan barajlardan biri olan Borçka Barajı ürettiği enerjinin yanı sıra, baraj gölünde sürdürülen kafes balıkçılığı ile de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Borçka Barajı’nın 2009 yılında su ürünleri yetiştiriciliğine açılmasının ardından baraj gölünde yapılan yatırımlarla adeta balık üretim merkezine dönüştü. Baraj gölünde kurulan 11 farklı tesiste üretilen Türk Somonu olarak adlandırılan alabalıklar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Baraj gölünde işletmeleri ziyaret ederek burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, son yıllarda ülkemizde ve dünyada kaliteli ve ucuz gıda kaynağı olarak su ürünlerinin ön plana çıktığını söyledi.

“Tarım arazilerimiz sular altında kaldı fakat ortaya yeni sektörler çıktı”
Çoruh nehri üzerinde inşa edilen barajlara bağlı olarak kafes balıkçılığı sektörünün her geçen gün geliştiğini kaydeden Okur, “İlimiz zor bir coğrafyada kuruludur. Tarım arazileri yetersiz, sanayi yok ve önemli ticaret merkezlerine uzaktır. Barajlar kenti olarak adlandırılan ilimizde tamamlanan ve yapımı devam eden barajlar nedeniyle önemli bir tarımsal alan su altında kalmış fakat ortaya yeni bir sektör çıkmıştır. 2009 yılında su ürünleri yetiştiriciliğine açılan Borçka Barajı’nda ilk etapta 3 tesis kurularak porsiyonluk üretimine başlanılmıştır. 5 yıl içerisinde 8 tesis daha açılarak toplam 11 tesis ile yıllık 5645 ton balık üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Yıllık üretim kapasitesi 5 bin 645 tona ulaştı” dedi.

“Başta Japonya, Rusya olmak üzere ve çok sayıda Avrupa ülkesine ihraç ediliyor”
Tesislerde 2015 yılından sonra Tarım ve Orman Bakanlığının tescili ile Türk Somonu olarak adlandırılan kilo üstü alabalık yetiştiriciliğine başlandığını hatırlatan Okur, üretilen balıkların başta Japonya’ya olmak üzere, Rusya ve pek çok Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildiğini söyledi. Üretilen balığın kalitesinin kentteki baraj göllerine ilgiyi artırdığını anlatan ve yoğun tesis kurma talebi alındıklarını anlatan Okur şunları söyledi:
"Bakanlığımız Araştırma Enstitüsünce Deriner Barajı’nda yapılan çalışmada sona yaklaşılmış olup 10 bin ton/yıl kapasite öngörülmektedir. Yusufeli Barajı da tamamlandığında ilimizin iç su yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 25 bin ton olması hedeflenmektedir. Ayrıca Karadeniz’de 1000’er ton kapasiteli iki tesisimiz faaliyet göstermekte olup 1500 ton kapasiteli 2 tesisin proje işlemleri devam etmektedir. Artvin ilinin su ürünlerine 2019 yılı ihracat katkısı yaklaşık 16 milyon dolar olup planlanan yetiştiricilik kapasitesine ulaşıldığında bu rakam 85 milyon dolar olacaktır.”

Evini sattı kafes balığı tesisi kurdu
Baraj gölündeki balık üreticilerinden Mustafa Biberlioğlu 25 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi. Biberlioğlu, “İstanbul Tarabya’dan geldik. Babamın tavsiyesiyle geldim. 25 senedir bu işi yapıyorum. 10 senesi barajda olmak kaydıyla. Eskiden porsiyon balık para kazanmıyordu. Babam rahmetli evini satıyordu, dairesini satıyordu, arsasını satıyordu geliyordu burada işçinin parasını veriyordu. Son 3 5 yıldır Tarım İl Müdürlüğünün devreye girmesiyle şimdi dış pazar oluştu. Dış pazarında oluşmasıyla biraz para kazanmaya başladık. 8 gram 10 gram yavru getiriyoruz 6 ay, 8 ay, 10 ay suyun sıcaklığına göre değişebiliyor işte 3 kilo, 2 kilo, 4 kilo yapıyoruz satıyoruz. Bu siparişe bağlı aldığımız siparişe bağlı aslında” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk TIR'ları Sarp'a yöneldi, kuyruk arttı
YEREL HABERLER Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk TIR'ları ...
Artvin’de bir köy Covid 19 salgını nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Artvin’de bir köy Covid 19 salgını nedeniyle ...
Hopa´da, 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hopa´da, 1 köy karantinaya alındı
Sarp Sınır Kapısı'nda, kaçak kozmetik ürün ile bal ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda, kaçak kozmetik ürün ile bal ...
Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kozmetik ürünler ile bal ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kozmetik ürünler ...
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ...
Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ağacı' tescillendi
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip 'porsuk ...
Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de tescillendi Artvin’in Murgul ilçesindeki 1500-2000 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı koruma altına alındı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X