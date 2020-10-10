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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şavşat´ta okullarda hazırlık

DHA

Şavşat´ta okullarda hazırlık


Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde idareci, öğretmen ve yardımcı personeller, yüz yüze eğitim öncesi okullarda tadilat ve temizlik çalışması yürütüyor.
Şavşat ilçesinde yüz yüze eğitim öncesi okullarda idareci, öğretmen ve yardımcı personeller tadilat ve temizlik seferberliği başlattı. İlçe genelinde tüm okulları boya, badana ve tadilat eden okul yetkilileri, temizliği de yaptı. Okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun önlemler de alındı, uyarıcı afişler de yerleştirildi.
Hazırlıkları yerinde denetleyen Şavşat Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran, "Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki talimatlarını gerçekleştirdik. Herkes eline fırçayı, paspası, temizlik bezlerini alarak okullarımızı, geleceğinizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için temizledik. Velilerimizin, öğrencilerimizin gönlü rahat olsun. Bu tehlikeden millet olarak duyarlı davranarak kurallara uyarak kurtulacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2020-10-10 11:31:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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