Hayırsever 3 iş kadını çocukları mutlu etmek için il il dolaşıyor Anadolu'yu gezen 3 kadın Artvin'de ihtiyaç sahibi çocuklara mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayırsever 3 iş kadını çocukları mutlu etmek için il il dolaşıyor Anadolu'yu gezen 3 kadın Artvin'de ihtiyaç sahibi çocuklara mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı

İHA

Hayırsever 3 iş kadını çocukları mutlu etmek için il il dolaşıyor Anadolu'yu gezen 3 kadın Artvin'de ihtiyaç sahibi çocuklara mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı

Hayırsever 3 iş kadını, çocukların yüzünü güldürebilmek için il il dolaşarak yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturuyor. Son olarak Artvin'e gelen 3 iş kadını, htiyaç sahibi çocuklara mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.
İstanbul Acıbadem’de yaşayan 3 hayırsever iş kadını, Duygu Çelik, Zeynep Hülya Yalçın ve Ayfer Tiftik Acıbadem’deki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeye başladılar. Yardım kampanyaları çığ gibi büyümesiyle, Anadolu’yu gezerek sıfır ambalajında mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturan 3 iş kadını, 2015 yılından beri her yıl farklı illerde olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım malzemesi götürüyor. 3 iş kadını Artvin’deki ihtiyaç sahibi çocuklara da kendi elleriyle yardım malzemeleri dağıtırken, yaptıkları işten mutluluk duyduklarını söylediler.
Hayırsever iş kadını Duygu Çelik, yaptığı açıklamada “3 gönüllü arkadaş olarak 2015’ten beri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yardımda bulunuyoruz. Arkadaşlarımızdan ve onların çevrelerinden topladığımız yardımlarla tek tek alışveriş yapıyoruz ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bot, mont, kırtasiye yardımı yapıyoruz. Her yıl farklı bir ile yardımda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Çevrelerindeki arkadaşlarının yaptığı el emeği gözü nuru örme atkı ve bereleri çocuklara dağıttıklarını ifade eden Çelik “Çevremizdeki arkadaşlarımızın el örgüsü olan atkı ve bereleri çocuklarımıza ulaştırıyoruz fakat el örgüsü yetişemeyecek kadar çok ihtiyaç sahibi çocuğumuz varsa satın alıyoruz. Hepimiz Acıbadem gönüllüsüyüz tanışıklığımızda oradan geliyor. Ben burada ihtiyaç sahibi yurttaşımız var. Ne yapabiliriz dediğimde onlar da bana destek oldu sonra ben onlara destek oldum ve dedik ki bu işi yapabiliyorsak birkaç çocuğumuzla değil daha büyük çaplı yapalım diyerek Anadolu’ya yardım etmeye başladık. Dernekler bünyesinde kolileri göndermek içime sinmiyor. Köylerde çocuklarımız ıslak ayakkabılarla ıslak çoraplarla ayakkabı giyiyorlar onları çıkartıyoruz ve getirdiğimiz yardım malzemeleri olan çorapları ayakkabıları kendi ellerimizle giydiriyoruz ve çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek için yardım malzemelerini biz götürüyoruz ve böyle yapmaya da devam edeceğiz” diyerek konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su altında kalacak Yusufeli'nin yeniden inşasına kadın eli
YEREL HABERLER Su altında kalacak Yusufeli'nin yeniden inşasına ...
Artvin’in Murgul ilçesinde örtü yangını
YEREL HABERLER Artvin’in Murgul ilçesinde örtü yangını
Her şeyi kanser hastası eşinin sağlığı için... Hasta eşini şehir yaşantısından ve stresten uzak tutmak isteyen koca, eşinin iyileşmesi için bin 400 rakımlı yaylada kamyon kasasından ev yaptı
YEREL HABERLER Her şeyi kanser hastası eşinin sağlığı için... ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X