'Sakin şehir' ünvanlı 17 bin nüfuslu Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sakin şehir' ünvanlı 17 bin nüfuslu Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi

DHA

'Sakin şehir' ünvanlı 17 bin nüfuslu Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi


Arzu ERBAŞNurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA) ARTVİN'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ile vaka sayıları 2'ye kadar düştü. Yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri ve yetiştirilen doğal ve organik ürünleri ile ünlü 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde görülen az sayıda koronavirüs vakası üzerine sıkı tedbirler uygulandı. Yetkililer, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyardı, ilçeye dışarıdan gelenlerin karantinada kalmasını sağladı. Alınan sıkı tedbirler sayesinde az sayıdaki koronavirüs vakaları neredeyse sıfırlandı. 4 gün önce vakanın kalmadığı ilçede dün 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktı. Bu kişilerinde evlerinde tutulduğu öğrenildi. Yaklaşık 17 bin nüfuslu ilçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.
'KORONAVİRÜSÜ İLÇEDEN TEMİZLEME AŞAMASINA GELDİK'
Şavşat'ta yaşayan Sultan Odabaş, çok şükür vakaları sıfırlamaya yakın olduklarını belirterek "Bu müjdeli haberi duyduk, vaka sayısı sıfıra yaklaştı. Hakikaten çok titiz ve tedbirli davrandık. Uyarılan her konuda dikkatli olduk. Toplu yerlerden uzak durduk, sosyal mesafe, maske, hijyen bunlar zaten vazgeçilmez. İşte sonuç, Şavşatlılar olarak koronavirüsü ilçeden temizleme aşamasına geldik. Çok mutluyuz. Aynı hassasiyetle devam edeceğiz. Bu noktada ilçe yetkililerininde sık sık denetimleri oldu bizleri uyardı. Hep birlikte bunu başardık" dedi.
Alim Gümüş de, "Şavşat halkı kurallara, kanunlara uyar, demokrasiye riayet eder. Koronavirüs konusunda da kurallara uyduk ve beklenen oldu, Şavşat'ta vaka sayısı azaldı. Rehavete kapılmayacağız, aynı titizlikle devam ederek Şavşat'ta virüsü temizleyeceğiz" diye konuştu.
Esnaf Hakan Altun ise "Şavşat halkı koronavirüs konusunda çok bilinçli davrandı. Konulan kurallara harfiyen uydu. Zaten nüfusun çoğunluğu köylerde yaşıyor. Doğal ve organik beslenerek kurallara uyarak bugün Şavşat'ta vaka sayısını sıfıra yaklaştı. Yine aynı tedbirlerle biz vatandaşlar olarak tamamen vakaların sona ermesi için kurallara uyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Arzu ERBAŞ-Nurbay USTA
2020-10-17 14:05:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever 3 iş kadını çocukları mutlu etmek için il il dolaşıyor Anadolu'yu gezen 3 kadın Artvin'de ihtiyaç sahibi çocuklara mont, bot, eldiven, atkı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı
YEREL HABERLER Hayırsever 3 iş kadını çocukları mutlu etmek için il ...
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeniden inşasına kadın eli
YEREL HABERLER Su altında kalacak Yusufeli'nin yeniden inşasına ...
Artvin’in Murgul ilçesinde örtü yangını
YEREL HABERLER Artvin’in Murgul ilçesinde örtü yangını
Her şeyi kanser hastası eşinin sağlığı için... Hasta eşini şehir yaşantısından ve stresten uzak tutmak isteyen koca, eşinin iyileşmesi için bin 400 rakımlı yaylada kamyon kasasından ev yaptı
YEREL HABERLER Her şeyi kanser hastası eşinin sağlığı için... ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X