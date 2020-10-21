Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 241 metre yüksekliğe ulaşılan gövdenin tamamlanmasına 34 metre kaldı. Baraj tamamlandığına 558 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santrali ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 34 metre kaldı.

'NİSAN'DA ENERJİ ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Yusufeli Baraj projesini inşa eden Limak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, baraj inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Gövdede beton kaplama işlemi sürüyor. Baraj gövdesi bu yılın sonunda tamamlanacak. Ardından tıkaç betonu ve su tutma işlemine başlayacağız. Su tutma işleminin belli bir seviyeye gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda makine ekipmanlarını yapan Avusturya firması da hızla çalışmaktadır. Bizimle koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütüyorlar. Su altında kalan yolların yeni hali bitirilirse gelecek yılın nisan ayından itibaren suyu tutacağız ve enerji üretimine başlamış olacağız" dedi.

YUSUFELİ BARAJI

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek.DHA-Ekonomi Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-10-21 09:32:02



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