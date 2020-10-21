Boğasının saldırdığı besici öldü

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Nurbay USTA/ ARTVİN,(DHA)ARTVİN´de, besici Necati Aydemir (86), merada otlattığı boğasının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ormanlı köyünde hayvancılıkla uğraşan Necati Aydemir, sabah saatlerinde beslediği büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı. Aydemir burada, bir boğanın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbesiyle yere yığılan Aydemir´in, ihbarla çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydemir´in cesedi, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2020-10-21 15:40:21



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