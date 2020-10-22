Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de, Çoruh Nehri üzerine kurulan ve geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajlarda, bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Barajlardaki suyun çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan evler, camiler ve okullar da gün yüzüne çıktı.

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlar, milli ekonomiye katkı sağlıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan ve geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı yüzde 35, Muratlı Barajı yüzde 62, Artvin Barajı ise yüzde 23 doluluk oranına geriledi. Barajlardaki sular 42 metre çekilince, daha önce su altında kalan evler, camiler ve okullar da gün yüzüne çıktı.

`CİDDİ ANLAMDA BİR ÇEKİLME VAR´

Baraj sularının çekilmesinden endişe duyduklarını belirten Mustafa Saylan, "Deriner Barajı´nda ciddi anlamda bir çekilme var, şu an bu barajda elektrik üretilip üretilmediğini bilmiyorum" dedi.

İsmail Kaplan da, "Bu sene yağışlar az oldu ve geçen yıl da kar az yağdı. Bu durum barajları da etkiledi diye düşünüyorum. Deriner Barajı´ndaki su seviyesi çok çekilmiş durumda" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2020-10-22 09:39:32



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