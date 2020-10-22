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Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü Gören telefona sarıldı

İHA

Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü Gören telefona sarıldı

Artvin'de görülen Lenticular (merceksi) bulut kümesinin dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
Mercek bulutu olarak bilinen bulutların görseli Artvin’de ortaya çıktı. Bulutları görenler telefonuna sarılarak görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin’de objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.
Bulutların sunduğu görsel şovu, İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından “time lapse" tekniğiyle 500 karede görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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