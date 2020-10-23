Artvin´de mercek bulutlarından görsel şölen

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Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de dış hatlarının keskinliği ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken mercek bulutları, görsel şölen oluşturdu.

Artvin´de gökyüzünde ilginç bulut hareketleri ilgi odağı oldu. Mercek adı verilen birbirlerinden ayrı parçalar halinde olan, dış hatları keskin olarak belli olan bulutlar, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucu oluşan bulut hareketleri, gökyüzünde seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

O anlar fotoğraf karelerine de yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Artvin Hakan AYDIN

2020-10-23 13:07:22



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