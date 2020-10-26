Artvin'den sonbahar manzaraları

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Artvin’de sonbaharın gelişi ile birlikte doğanın bin biri rengi objektiflere yansıdı.

Ağaçların sararması ile oluşan eşsiz renk cümbüşü görenleri kendine hayran bırakırken, ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtünün yerini sonbaharın gelmesiyle sarının tonları aldı. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı gören doğa tutkunları bu kartpostallık görüntüleri, cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntülemeyi ihmal etmedi.

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