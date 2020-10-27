Artvin’de dağ keçileri görüntülendi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sürü halinde yaban dağ keçileri görüntülendi.
Yusufeli dağlarında sürü halinde yol kenarına kadar inen dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi.
Sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri daha sonra kendilerini görüntüleyen sürücüleri fark edince koşarak dağların zirvesine çıktı. Zirveye çıkan dağ keçileri daha sonra gözlerden kayboldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.