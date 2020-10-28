Yaşlı çift kışlık odun ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor Artvin’ir Borçka ilçesinde yaşayan Büyük çifti uzun ömrünü köy yaşantısına borçlu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı çift kışlık odun ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor Artvin’ir Borçka ilçesinde yaşayan Büyük çifti uzun ömrünü köy yaşantısına borçlu

İHA

Yaşlı çift kışlık odun ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor Artvin’ir Borçka ilçesinde yaşayan Büyük çifti uzun ömrünü köy yaşantısına borçlu

Sonbaharla birlikte kışa hazırlıklar başladı. Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler köyünde yaşayan 82 yaşındaki Metin Büyük ve eşi 75 yaşındaki Fikriye Büyük, ilerleyen yaşlarına rağmen kışa hazırlık yaparken gösterdikleri çaba "Maşallah" dedirtti.
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyünde yaşayan 82 yaşındaki Metin Büyük ve eşi 75 yaşındaki Fikriye Büyük, ilerleyen yaşlarına rağmen, kışa hazırlıklarını kendi imkanlarıyla sağlıyor. Evde oturup yardım beklemek yerine baltayı ellerine alan çift, yıllardır yaptığı işlerden biri olan kışlık odun hazırlıklarını kendi imkanlarıyla sağlıyor.
Köyün en yaşlısı olan Metin Büyük, yaşına rağmen spor amacıyla her gün köyde yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yapıyor. Evin işlerinde eşine de yardımcı olan Büyük, koca odun kütüklerini önce demir çivisiyle, daha sonra baltayla kırarak kışa hazırlık yapıyor.

"Evde oturmak yerine her gün yürüyüş yapıyoruz"
Evlendikten sonra hiçbir zaman ayrı kalmadıklarını ifade eden yaşlı çift, sağlıklı olmalarını köy hayatına borçlu olduklarını ifade ettiler. Çift "Evde oturmak yerine dışarı çıkıp dolaşıyoruz, hareket ediyoruz. Her gün çalışmasak kalkamıyoruz. Hayvansal ürünlerin yanı sıra, karalahana ile beslenip kendimizi zinde tutuyoruz" dediler.
60 yıllık mutluluklarının da sırrını anlatan yaşlı çift "Biz birbirimiz hiçbir zaman üzmedik. Ne iş yaptıysak birlikte yaptık. Köy yerinde kışın odunla ısınıyoruz. Bunun odun ihtiyacımızı da kendimiz karşılıyoruz. Sobada odun ateşinde pişen yemeklerini lezzeti hiçbir şeyde yok. Üstüne kestane kebap ve odun ateşinde demlenen çayın keyfine de doyum olmaz" ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de dağ keçileri görüntülendi
YEREL HABERLER Artvin’de dağ keçileri görüntülendi
Gümrük kaçağı 144 bin lira değerinde dişçilikte kullanılan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı 144 bin lira değerinde dişçilikte ...
Artvin'den sonbahar manzaraları
YEREL HABERLER Artvin'den sonbahar manzaraları
Dev projede elektrik üretecek jeneratörler monte edilmeye başlandı Gövde yüksekliği 244 metreye ulaşan baraj inşaatında santral binası ilk kez görüntülendi Devlet Su İşleri (DSİ) Yusufeli Barajı HES Proje Müdürü Sezai Yıldız: "2021’in Nisan ayında Allah nasip ederse barajımız tamamlanacak, elektrik üretmeye başlayacağız"
YEREL HABERLER Dev projede elektrik üretecek jeneratörler monte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X