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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murgul´da, 4 köyde karantina tedbirleri sürüyor

DHA

Murgul´da, 4 köyde karantina tedbirleri sürüyor


MURGUL (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Murgul ilçesinde jandarma ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatılan 4 köyde, denetimlerini sürdürüyor. Tedbirlere uyan köylüler, vakaların düşüşe geçip, karantinanın sona ermesini bekliyor.
Murgul'a bağlı Çimenli, Ardıçlı, Osmaniye ve Akantaş köylerinde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 29 Ekim´de karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, köylerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Bölgede ekipler, önlem ve kontrollerini sürdürürken, tedbirlere uymaya özen gösteren köylüler de vakaların düşüşe geçip, 10 gün daha sürecek karantinanın, sona ermesini bekliyor.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Murgul ARTVİN, (DHA)
2020-11-04 12:55:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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