Karadeniz’deki kirlilik ve erozyon sorunu konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz’deki kirlilik ve erozyon sorunu konuşuldu

İHA

Karadeniz’deki kirlilik ve erozyon sorunu konuşuldu

Artvin’de Avrupa Birliğince finanse edilen, “Doğaya uygun önlemler ve ortak yenilikçi izleme ve kontrol teknikleri ile daha temiz bir Karadeniz için çöplerin ve erozyonun azaltılması” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde yürütülen projenin tanıtım toplantısı üniversitenin konuk evindeki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Burada projeye dair açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu proje ile çöp ve erozyonun azaltılarak Karadeniz’in daha temiz hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 20 Temmuza 2020’de başlayan projede Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Ermenistan’ın proje ortakları olduğunu söyledi. Projenin Türkiye ayağını kendilerinin yürüttüğünü kaydeden Tüfekçioğlu, “ 'Deniz için nehirleri koruyalım' ana hedefine sahip projenin sonunda; çevrenin korunması ve Karadeniz’deki kirliliğin azaltılması planlanmaktadır. Sonuç alabilmek için Karadeniz’e dökülen dereler ve althavzalardaki çöp ve diğer kirletici unsurlara odaklanılmaktadır. Bu bağlamda, çevrenin korunması adına ortak bir izleme programı oluşturularak ülkelerarası koordinasyon sağlanacaktır. Böylelikle en iyi yönetim faaliyetlerinin gerçekleşeceği ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanacağı düşünülmektedir” dedi.
Tüfekçioğlu, proje çerçevesinde uygulamaya dönük olarak Arhavi deresi havzasındaki yüzey, kanal ve oyuntu erozyonu ölçülüp, derelerden toplanan su örneklerinin kalite analizi yapılarak mevcut arazi kullanımının doğal kaynaklar üzerindeki etkisinin belirleneceğini kaydetti.
Tüfekçioğlu “Projenin en güçlü yönlerinden biri, farklı ülkelerden çok sayıda ortağın bir araya gelerek sahada uygulamaya dönük işbirliği içerisine girmiş olmalarıdır. Ayrıca, Doğu Karadeniz bölgesinde yürütülen en yüksek finansmana sahip projelerden biri olması bakımından da proje ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’ye ayrılan 207.866 Avro’luk bütçenin büyük bir kısmı çalışma alanı olarak seçilen Arhavi ve çevresine 2 yıl boyunca katkı sağlayacaktır. Böylelikle bölge insanının refah düzeyi de dolaylı olarak arttırılmış olacaktır” diye konuştu.
Toplantıda proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Duman, Araştırma Görevlisi Can Vatandaşlar ve Orman Yük. Müh. Cengizhan Yıldırım da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Murgul´da, 4 köyde karantina tedbirleri sürüyor
YEREL HABERLER Murgul´da, 4 köyde karantina tedbirleri sürüyor
Artvin'de karantinaya alınan 4 köyde tedbirler devam ediyor
YEREL HABERLER Artvin'de karantinaya alınan 4 köyde tedbirler devam ...
Artvin´de çilek üretti, taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Artvin´de çilek üretti, taleplere yetişemiyor
Feci kazadan sağ kurtuldular
YEREL HABERLER Feci kazadan sağ kurtuldular

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X