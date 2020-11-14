Dev kabak, kilosunu bilene hediye 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev kabak, kilosunu bilene hediye 

DHA

Dev kabak, kilosunu bilene hediye 


Hakan AYDIN/ARTVİN (DHA)ARTVİN´de yöresel ürünler satan şarküterinin vitrininde sergilenen dev kabak, ilgi odağı oldu. İşletme sahibi Berkan Büyük, kabağı kilogramını doğru bilene hediye edecek.
Yusufeli ilçesinde yetiştirilen dev kabak, koyulduğu şarküteri vitrininde görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaşların fotoğraflarını çekip, yakından görmek istediğ kabak için şarküteri sahibi Berkan Büyük, yarışma başlattı. Kabak, kilosunu doğru bilene hediye edilecek.
`BİR MÜŞTERİMİZ 300 GRAM FAZLASINI SÖYLEDİ´
Kabağın kilosunu sır gibi saklayan Berkan Büyük, "Bereketli topraklardan gelen kabağın kilosunu, sosyal medyadan herkes soruyor. Bu kabak için sosyal medya hesaplarımızda yarışma yapıyoruz. Çok büyük bir kabak. Bugüne kadar kilosunu bilen çıkmadı, sadece bir müşterimiz 300 gram fazlasını söyledi. En çok yaklaşan da o arkadaş oldu. Baktık hiç kimse bilemiyor, en yakın tahmini yapan kişiye hediyemizi vereceğiz" dedi.
`SOSYAL MEDYADAN YARIŞMAYA KATILABİLİRSİNİZ´
Kabağı satın almak isteyen kişilerin de olduğunu belirten Büyük, "Tohumunu almak için bir iki dilim almak isteyenler de oluyor. Yalnız biz kabağı satma niyetinde değiliz, sadece kilosunu tahmin edene hediye etmek istiyoruz. Hediye ettiğimiz kişi hepsini almak istemeyebilir, kestirip dağıtabilir veya hediye edebilir" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Artvin Hakan AYDIN
2020-11-14 09:00:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı’ndaki yığılmalara kalıcı çözüm istiyor
YEREL HABERLER Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı’ndaki yığılmalara ...
Artvin'deki kayıp genç için arama çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Artvin'deki kayıp genç için arama çalışmalar devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X