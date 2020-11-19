Artvin'de jandarmadan kaçak içki operasyonu

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Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir işyerinde kaçak içki ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele kapsamında; Aralık köyünde ikamet eden M.T.'nin, sahte içki üretip (el yapımı şarap) lokantasında sattığı tespit edildi. Operasyonda 238 litre el yapımı şarap, 245'er adet şarap şişesi, mantar tıpa ve kapak ele geçirildi.

M.T. Savcılığa sevk edilirken, ele geçirilen malzemelere el konuldu, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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