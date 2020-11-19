Artvin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı minibüs ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeniköy'deki Su Kavuşumu 3 Tüneli´nde meydana geldi. Şerit ihlali yapan Levent K.´nin (37) kullandığı 08 M 9057 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Hamza E. (72) yönetimindeki 53 AF 400 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hatice E. (63) hayatını kaybederken, sürücüler Levent K. ve Hamza E. ile minibüsteki Ali A. (67) ve Gürkan H. (33) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-11-19 14:42:55



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