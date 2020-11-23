Artvin’de öğretmenler gününe özel şarkı bestelenip klip çekildi

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel klip hazırladı.

Covid19 tedbirleri kapsamında okulların tatil olması ve toplu organizasyonların yasaklanması dolayısıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü söz, beste ve solisti müzik öğretmenlerinden oluşan “Güldür Öğretmen" isimli klip hazırlayarak öğretmenler gününü kutladı.

Artvin Kemalpaşa ilçesi Halk Eğitim Merkezi müzik öğretmenleri Sercan Genç ve Ferhat Kırarslan tarafından yazılıp bestelenen, Gözde Küçükler tarafından seslendirilen “Güldür Öğretmen” klibi sosyal medya hesaplarında paylaşılarak etkileşim rekoru kırdı.

Çekimleri Köprülü ilk ve orta okulu bahçesinde, çay bahçelerinde ve sınıf içerisinde yapılan klipte PKK terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a yer verildi.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırladığı klibi sosyal medya hesaplarında “Sözleri, bestesi, seslendirmesi, video kurgu ve çekimleri Artvin’in değerli Öğretmenleri ve Usta Öğreticileri tarafından yapılan bu güzel eseri tüm öğretmenlerimize armağan ediyoruz” notuyla paylaşarak öğretmenler gününü kutladı.

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