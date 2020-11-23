Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı

DHA

Artvin'de kamyon devrildi, kömür çuvalları yola saçıldı


Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)ARTVİNBorçka yolunda, kontrolden çıkıp, devrilen kömür yüklü kamyonun sürücüsü Musa Unus (46), kazadan yara almadan kurtuldu. Kömür yüklü çuvallar, yol kenarına saçıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, ArtvinBorçka yolunda meydana geldi. Ağrı´ya giden Musa Unus'un kullandığı kömür yüklü 04 AF 492 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Sürücü Unus, devrilen araçtan çıkarken, ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Unus, özellikle kamyon ve TIR sürücülerinin kaza yaptığını öne sürdüğü güzergahta önlem alınmasını istedi. Kazada kömür yüklü çuvalların ise yol kenarına saçıldığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin
2020-11-23 14:30:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de öğretmenler gününe özel şarkı bestelenip klip çekildi
YEREL HABERLER Artvin’de öğretmenler gününe özel şarkı bestelenip ...
Artvin'de, Macahel Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Artvin'de, Macahel Geçidi'nde kar kalınlığı 30 ...
Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Artvin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın ...
Artvin’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Artvin’de 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ...
Kayıp Ercan Civelek´ten 16 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp Ercan Civelek´ten 16 gündür haber alınamıyor
'Karadeniz'in ikinci Sümela'sı' için restorasyon isteği
YEREL HABERLER 'Karadeniz'in ikinci Sümela'sı' için restorasyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X