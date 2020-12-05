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İnci gibi dizdiği odunları gözü gibi koruyor

DHA

İnci gibi dizdiği odunları gözü gibi koruyor


Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de yaşayan ve titizliğiyle tanınan Hüseyin Çil (60), kış için aldığı odunları aynı boy kesip, kabuklarını soydu, inci gibi dizdi. 2 ay çaba harcayan Çil, ortaya çıkan görüntüyü beğenince odunları yakmaktan vazgeçti. Odunlara bakınca mutlu olduğunu ve ömrünün uzadığını anlatan Çil, "Ben ölmeden bu odunları kimse yakmayacak" dedi.
Merkeze bağlı Adagül Mahallesi´nde yaşayan Hüseyin Çil, devletin her yıl orman köylüsüne yakacak ihtiyacı olarak verdiği odunları kışa hazırlamak için kolları sıvadı. Mahallede titizliği ve simetri hassasiyetiyle tanınan Çil, odunların hepsini motorlu hızarla aynı boyda kesip, kabuklarını soydu. Motorlu testerenin düzgün kesemediği bazı odunları ise el testeresi yardımıyla düzelten Çil, evinin altına adeta bir inci gibi dizdi. 2 ay uğraştığı odunların görüntüsünü çok beğenen Çil, yakmaktan vazgeçti, eşi ve çocuklarını da tembihledi.
`ODUNLARI BU ŞEKİLDE GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM´
Her şeyin düzgün ve simetrik olmasını istediğini anlatan Hüseyin Çil, "Ben ölene kadar bu odunlar duracak, o nedenle çürümesin diye kabuklarını soydum. Tüm odunların şeklini ve boyutunu aynı ölçüde yaptım. Önce motorlu testereyle kestim sonra da el testeresiyle düzelttim. 2 ay içinde odunları bu hale getirdim. Koronavirüs nedeniyle bir yere gidemedik o nedenle bu odunlarla uğraştım. `Ben ölene kadar bu odunları kimse kesmeyecek´ diye vasiyette bulundum. Odunları bu şekilde görünce ömrüm uzuyor, mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.
`EŞİM BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ´
Sabah ezanında kalktığını ifade eden Çil, "Benim hiç boş zamanım yok, sürekli bir meşgalem vardır. Bahçemdeki her şey de simetriktir, her şeyin düzenli olmasını isterim. Evdeki eşyaların hepsinin de düzgün olmasını isterim. Çocukluğumdan beri böyleyim. Eskiden dolmuş şoförüydüm, arabanın içi tertemizdi ve parfüm kokardı. Tüm müşteriler inince hemen dolmuşu temizlerdim. Eşim bu durumdan bazen şikayetçi oluyor. Ben eve girince her şeyin yerinde olmasını istiyorum, yastık yamuk olmayacak. Bu nedenle eşim bazen sıkıntı yaşıyor. Kendi çocuklarımın işini bile beğenmiyorum, ben mezarda nasıl duracağım, onu merak ediyorum. Bu durum benim elimde değil ama keyif alıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin Hakan AYDIN
2020-12-05 09:08:43

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