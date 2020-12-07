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Kayaların arasına sıkışan yaralı martıyı trafik polisi kurtardı

İHA

Kayaların arasına sıkışan yaralı martıyı trafik polisi kurtardı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kayaların arasında yaralı halde bulunan martıyı Karadeniz Sahil Yolu'nda uygulama yapan trafik polisi kurtardı.
Kemalpaşa ilçesinde uygulama yapan trafik polisleri deniz kenarındaki taşların arasından martı sesi geldiğini fark etti. Yaralanarak kayaların arasında yardım bekleyen martıyı sıkıştığı yerden kurtaran polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Trafik polisi Murathan Tutkun tarafından çıkartılarak ekiplere teslim edilen yaralı martı Rize'nin Fındıklı ilçesindeki veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

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