Kayalıklara sıkışan martıyı, trafik polisi kurtardı

Selman KUTLU/KEMALPAŞA, (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde kayalıklara sıkışan martı, trafik polislerince kurtarıldı. Yaralı martı, tedavi altına alındı.
Kemalpaşa ilçesinde denetim yapan trafik ekipleri, sahildeki kayalıklarda sıkışan martıyı fark etti. Kayalıklara inen polis memuru Murathan Tutkun, yaralı martıyı sıkıştığı yerden çıkardı.
Martı, polislerin, haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı martı, tedavi altına alındı. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Selman KUTLU
2020-12-07 12:41:02
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