Kabzası hayvan boynuzundan yapılan 'Yusufeli bıçağı' markalaşıyor

Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde kabzası çeşitli nedenlerle telef olan hayvanların boynuzlarından yapılan paslanmaz avcı bıçakları, kentin yanı sıra Türkiye´nin her yerinden talep görüyor. 80 yıllık geçmişe sahip yöreye özgü bıçağın, markalaşıp, dünyaya tanıtılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yusufeli ilçesine özgü 80 yıllık geçmişi bulunan avcı bıçakları, Artvin´in en önemli simgelerinden birini oluşturuyor. Müşteriye özel tasarlanan avcı bıçakları, kent ve bölgenin yanı sıra Türkiye´nin birçok noktasından da talep görüyor. Paslanmaz çelikten yapılan Yusufeli bıçağının kabzası, ilçede çeşitli sebeplerle telef olan veya yasal olarak avlanan hayvanların boynuzlarından ve ağaçlardan yapılıyor. `Marka Şehir Artvin´ çalışmalarında kentin en önemli değerlerinden biri olarak kabul edilen, tamamen el işçiliğiyle yapılan Yusufeli bıçağının, markalaşması ve dünyaya tanıtılması için başlatılan çalışmalar da sürüyor.

`İLÇEMİZİN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ´

Bıçak atölyesini gezen Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Yusufeli bıçağı, ilçemizin en önemli markalarından biri. Babadan kalma mesleklerini sürdüren ustalarımız var. Artık bu zanaat bir sanata dönüşmüş durumda. Müşterilere özel tasarımlar yapılıyor, biz de ilçemize gelen bakanlarımıza, valilerimize bu bıçağı hediye ediyoruz" dedi.

`TÜRKİYE´NİN HER YERİNDEN TALEP ALIYORUZ´

Müşteriye özel sipariş hazırladıklarını ifade eden bıçak ustası Muzaffer Tunç, "Müşteri ya tasarımını kendisi yapıyor ya da bize bırakıyor. Daha sonra kolları sıvıyoruz. Paslanmaz çelik kullanıyorum, çelik levhayı alıyoruz ve tasarımını yapıyoruz. Kabzasını ise çeşitli sebeplerle telef olan veya yasal olarak avlanan hayvanların boynuzlarından ve yöredeki güzel ağaçlardan yapıyorum. Türkiye´nin her yerinden talep alıyoruz" diye konuştu.

`ANKARA´DAKİ ARKADAŞIMA HEDİYE EDECEĞİM´

Bıçak almaya gelen Ahmet Demirci, "5 saatlik yoldan geldim, sipariş üzerine bıçak yaptırmıştım. Şimdi bu bıçağı Ankara´daki arkadaşıma hediye edeceğim. Bu meşhur bıçaklardan biri ve dünyaya tanıtılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Eskişehir´de yaşadığını söyleyen Ahmet Kılıç, Artvin ziyaretleri sırasında Yusufeli´ne de bıçak almak için uğradıklarını ifade etti.

`TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ´

İlçe kaymakamınca kendisine bıçak hediye edilen Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise bıçağın hem kaliteli hem de estetik durduğunu kaydederek, Artvin´in markalaşmış ürünlerinden birisidir. Marka şehir çalışmaları yapıyoruz ve Artvin´in değerlerini tespit ettik. Bu çalışmalar kapsamında Artvin´in değerlerinden biri de avcı bıçaklarıdır. Eskiden beri bölgede kullanılan bir bıçak, Yusufeli bıçağını markalaştırdık. İnşallah tanıtımına katkı sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-12-09 08:17:27



