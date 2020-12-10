Kemalpaşa Belediye Başkanı Akçiçek ve ailesi, koronavirüse yakalandı



Arzu ERBAŞ/KEMALPAŞA (Artvin) , (DHA)ARTVİN'de Kemalpaşa ilçe Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, sosyal medya hesabından kendisi, eşi ve 3 çocuğununun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını evde karantina sürecine başladıklarını duyurudu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Başkanı Ergül Akçiçek, eşi ve 3 çocuğunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Akçiçek sosyal medya hesabından durumu ile ilgili bilgi vererek tedavi sürçlerinin evde devam ettiğini belirterek "Dün sonuçlanan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ben, eşim ve 3 çocuğum pozitifiz, sağlık durumumuz şu an normal, tedavi sürecimiz evde devam ediyor. Bütün hastalara şifa diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızın önlerinde saygı ile eğiliyor hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Hastanelerimizin yoğunluğu ve ağır kış şartlarında vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına özellikle uyması gerekmektedir. Herkese hastalıkların bittiği sağlıklı güzel günler diliyorum" ifadelerinde bulundu. DHA-Sağlık Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Arzu ERBAŞ

2020-12-10 12:57:38



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