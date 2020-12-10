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Asırlık çınar Korona’yı yendi Artvin’de 116 yaşındaki Fatma nine Korona virüse yakalanmasına rağmen sağlığına kavuştu

İHA

Asırlık çınar Korona’yı yendi Artvin’de 116 yaşındaki Fatma nine Korona virüse yakalanmasına rağmen sağlığına kavuştu

Artvin’de tam 116 yaşındaki Fatma Akyüz Korona virüse yakalanmasına rağmen sağlığına kavuştu.
Artvin’in ve Türkiye’nin en yaşlı kişilerinden biri olan 116 yaşındaki Fatma Akyüz, geçtiğimiz günlerde Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı. Pandemi hastanesi olarak ilan edilen Artvin Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi altına alınan Akyüz’ün sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine karantina sürecini evinde devam ederek tamamladı.
14 günlük karantina sürecini evinde tamamladıktan sonra eski sağlığına kavuşan Fatma Akyüz “Bu hastalık beni de buldu. Şükür şimdi çok iyiyim. Herkes çok dikkat etsin. Beslenmelerine dikkat etsinler, maskeleri taksınlar, temizliğe dikkat etsinler” dedi.
116 yaşında olduğunu belirten asırlık çınar Fatma Akyüz, “Daha önceden hiç hasta olmazdım, ilaç nedir bilmem. Şimdi Korona oldum ama şükür ki fazla ağrılarım olmadı. Sadece öksürüğüm var. Bol bol soğan, marul yedim. Hasta olduğumda hastanede 1 gün yattım sonra evimde yattım. Allah razı olsun çocuklar var baktılar" diye konuştu.
Hastalık sürecinde ninesinin iştahsızlık çektiğini söyleyen kızı Şengül Atun, “Annem köyde rahatsızlandı bunun üzerine hastaneye getirdik, burada yapılan Covid19 testinin sonucu pozitif çıktı. Başta ağrıları olmadığı için evde 14 gün karantinada kaldı. Şükür ki şuan gayet iyi” ifadelerini kullandı.
Annesinin 116 yaşında olduğuna dikkat çeken Şengül Atun, “Annemin 11 çocuğu var ve bunlardan 31 torunu var. Torunlarının da 38 evladı var. Rahmetli babamın zamanında köyde yaşıyorlardı, burada bağ bahçe işleri yapıyorlardı. Sağlıklı ve mutlu bir hayatları vardı. Şimdi de annem 116 yaşında ve dünyayı etkileyen salgını bile atlattı. Temizliğimize, mesafeye dikkat edelim, maskemizi takalım ve bu illet hastalığa yakalanmadan atlatalım” şeklinde konuştu.

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