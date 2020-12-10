Artvin’in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’in Hopa ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapanırken, heyelanda yoldan geçmekte olan bir kamyonet zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Artvin’in Hopa ilçesi Bucak mahallesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Bölgenin coğrafi yapısından kaynaklı yaşanan heyelanda, can kaybı yaşanmazken bir araç hasar gördü.

Heyelan nedeniyle mahalle yolu araç trafiğine kapanırken, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından araç trafik yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.