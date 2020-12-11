Artvin'e özgü bijik koyununun yok olmaması için harekete geçtiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'e özgü bijik koyununun yok olmaması için harekete geçtiler

İHA

Artvin'e özgü bijik koyununun yok olmaması için harekete geçtiler

Artvin’e özgü bijik koyunu cinsinin yok olmaması ve et kalitesi bakımından dünyanın en kaliteli etine sahip olduğu bilinen İngiliz ırkı Suffolk koyunlarının yöreye uyumunu sağlamak için Artvin'de çalışma başlatıldı.
Artvin Belediyesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin desteklenmesi ve yeni genç üreticiler kazandırılması ArGe projesi kapsamında; Artvin’e özgü olan bijik koyunun yok olmaması için çalışma başlatarak belediye envanterine bijik koyunlarını ve et kalitesi bakımından dünyada ilk sırada bulunan, yetişkin canlı ağırlığı ortalama 150 kg olan, İngiliz ırkı Suffolk koyunlarını kazandırdı. Artvin Belediyesi bu alandaki ArGe çalışmasını tamamladıktan sonra Bijik koyunlarının ve Suffolk koyunlarını; bölgedeki küçükbaş hayvan üreticileri ile işsiz olup da hayvancılık yapmak isteyen üretici adaylarına dağıtımını yaparak işsizliğe önemli oranda katkı sağlayacak.
Bijik ve suffolk ırkının bakımlarının yapıldığı köylere giderek koyunları inceleyen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, bölgedeki küçükbaş hayvancılığına katkı sağlamak ve işsizliği azaltmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Elçin “Suffolk koyunlarının yöremize uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını test ediyoruz. Muhtemelen de uyum sağlayacaklar. Yerel Bijik koyun sayısının artırılması projesini tamamlayarak, yerel ırklarımıza sahip çıktığımız gibi, Coğrafi işaretini almak için sona gelinen Artvin Dönerine ’de ayrı bir damak tadı kazandırmış olacağız. İngiliz Sufflok koyun ırkı koyunlarının yetişkin canlı ağırlığının 150 kg olması, yaklaşık 1 koyundan 7590 kg arası karkas et elde edile bilinmesinin, besiciler için çok cazip olacağını, yöremizde yetiştirilen yerli ırk sığırlarla kıyaslandığında, yerel sığırlardan elde edilecek karkas etten daha fazla, karkas et elde edilebilineceğini tespit ettik. Dolayısıyla kısa süre içerisinde İngiliz Suffolk koyunlarından bir miktar satın alacağız. Daha sonra bunları küçükbaş hayvan üreticilerimize ve işsiz üretici adaylarımıza dağıtımını yaparak işsizliğe önemli oranda katkı sağlayarak ekonomiye katkı vermiş olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Artvin’in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu
YEREL HABERLER Artvin’in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu
Asırlık çınar Korona’yı yendi Artvin’de 116 yaşındaki Fatma nine Korona virüse yakalanmasına rağmen sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Asırlık çınar Korona’yı yendi Artvin’de 116 yaşındaki ...
Kemalpaşa Belediye Başkanı Akçiçek ve ailesi, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Kemalpaşa Belediye Başkanı Akçiçek ve ailesi, ...
Kabzası hayvan boynuzundan yapılan 'Yusufeli bıçağı' markalaşıyor
YEREL HABERLER Kabzası hayvan boynuzundan yapılan 'Yusufeli bıçağı' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X