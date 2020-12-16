Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

İHA

Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarında 3 bölgede devam ediyor. Çalışma kapsamında 16.775.000 m kazı ve 9.900.000 m dolgu yapılarak yeni yerleşim yeri için, 1.424 da alan elde edildi.

"3 bölgede alt yapı çalışmaları tamamlandı"
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yeni yerleşim yeriyle ilgili yaptığı açıklamada, yeni yerleşim yeri kapsamına sahada kazı ve dolgu çalışmaları ile sanat yapı işleri devam ettiğini belirtti.
Yıldız,” 3. Bölgede altyapı (atıksu, yağmur suyu vs.) şebeke hatları tamamlanmıştır. 1. Bölgede atıksu ve yağmursuyu kollektör hatların imalatına başlanılmıştır. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 78 seviyesinde olup; yılsonuna kadar işin tamamlanması planlanmaktadır. 19 Haziran 2020 tarihinde ihalesi yapılan Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri ve Köylerin Yeniden Yerleşim Yerleri Altyapı Çalışmaları 2. Kısım işine 04.08.2020 tarihinde başlanılmış olup; proje kapsamında Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü ve Meşecik köylerinin yerleşim yerleri ile Yeni Yusufeli İlçesinin elektrik (agog), telekom, aydınlatma işleri yapılacaktır. Yeniköy Köyünün yeni yerleşim yerinin ulaşım yolunda çalışmalara başlanılmış olup; çalışmalar devam etmektedir. İşin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 5 seviyesindedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halatları kopan ahşap köprüden tehlikeli geçiş
YEREL HABERLER Halatları kopan ahşap köprüden tehlikeli geçiş
Sarp Sınır Kapısı'nda 663 bin liralık kaçak dişçilik malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda 663 bin liralık kaçak dişçilik ...
Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor
YEREL HABERLER Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor
Sarp Sınır Kapısında kaçakçılara göz açtırılmıyor Gümrük kaçağı dişçilikte kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısında kaçakçılara göz ...
Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek
YEREL HABERLER Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek
116 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine: Sağlıklı yaşamın sırrı köyde yaşamak
YEREL HABERLER 116 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine: Sağlıklı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X