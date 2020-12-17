Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü

DHA

Artvin'de barajlardaki su seviyesi düştü


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajların doluluk oranları düşünce eski yerleşim yerleri ortaya çıktı, üreticiler de kuralık endişesi oluştu. Su sıkıntısının üretimi etkileyeceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, "Su olmazsa, üretimde sorunlar yaşanır ve verim düşer. Üreticilerimiz dört gözle yağmuru bekliyor" dedi.
Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlanıyor. 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer alan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri üzerine kurulan ve geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluk oranına sahip olan Borçka Barajı yüzde 56, Muratlı Barajı yüzde 61 ve Artvin Barajı yüzde 44 doluluk oranı olduğu belirlendi. Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlık köyünün eski yerleşim yeri de yeterli yağış olmaması nedeniyle su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelenler, yıllar önce terk ettikleri köylerini seyretti. 
`ÜRETİCİLERİMİZ DÖRT GÖZLE YAĞMURU BEKLİYOR´
Artvin´de bulunan barajlarda doluluk oranlarının geçen seneye göre az olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, su sıkıntısının tarımı da etkileyeceğini belirtti. Okur, "Sürekli sahadayız ve üreticilerimizin sorunlarını dinliyoruz. Şu an ülkemizde su sıkıntısı var. Geçen yıllara göre yağan yağmur miktarı ve barajların doluluk oranları ortada. Dolayısıyla üreticilerimiz de bundan etkileniyor. Hem hayvan yetiştiricileri hem de çiftçilerimiz kara kara düşünüyor. Su olmazsa, üretimde sorunlar yaşanır ve verim düşer. İnşallah önümüzdeki günlerde yağmur yağar ve barajlardaki doluluk oranları da artar. Şu anda buğdaylarda güz ekimi yapıldı. Üreticilerimiz dört gözle yağmuru bekliyor. Ayrıca tarımı sulu ve kuru tarım olarak ikiye ayırıyoruz. Ancak bazı ürünler vardır ki su olmadan asla olmaz. Kuru tarım da bile suya ihtiyacımız var, su olacak ki üretimde maksimum düzeyde verim alabilelim" diye konuştu.
`EĞER KAR DA YAĞMAZSA HALİMİZ KÖTÜ´
Yağmur yağmadığı için suların çekildiğini ifade eden üretici Fırat Yıldızoğlu, "Barajlarda yaklaşık 50 metre düşüş var. Eğer yapış olmazsa seviye daha da düşecek. Bu sene kurak gitti, eğer kar da yağmazsa halimiz kötü" ifadelerini kullandı.
Yağış beklediklerini ifade eden İbrahim Güntaş, "Çoruh Nehri, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biridir. Barajlardaki su seviyesi bu yıl çok düştü. İlerde herhalde su soruları yaşayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2020-12-17 08:38:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Yusufeli yeni yerleşim yeri çalışmaları tüm hızıyla ...
Halatları kopan ahşap köprüden tehlikeli geçiş
YEREL HABERLER Halatları kopan ahşap köprüden tehlikeli geçiş
Sarp Sınır Kapısı'nda 663 bin liralık kaçak dişçilik malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda 663 bin liralık kaçak dişçilik ...
Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor
YEREL HABERLER Boselta yaylasında kış güzelliği nefes kesiyor
Sarp Sınır Kapısında kaçakçılara göz açtırılmıyor Gümrük kaçağı dişçilikte kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısında kaçakçılara göz ...
Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek
YEREL HABERLER Kanser hastası vatandaşa Bakan Soylu'dan destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X