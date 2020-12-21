Artvin´de kar yağışı etkili oldu

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Artvin’in yüksek rakımlı köyleri güne kar yağışı ile başladı. Bazı vatandaşlar kar yağışını mutlulukla karşılarken, doyasıya kartopu oynadı.

Artvin´in yüksek rakımlı köylerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Merkeze bağlı Yanıklı köyü sakinleri güne kar yağışı ile uyandı. Soğuk havaya aldırış etmeyen Yanıklı köyü sakinleri, kartopu oynayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Öte yandan il merkezine 18 km uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımlı Atabarı kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Kar yağışının etkili olduğu bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, Özel İdare ekipleri yol açma çalışması başlattığı öğrenildi.

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