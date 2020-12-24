Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Artvin’in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye gören bölgede etkili olan yağış nedeniyle Hopa İlçesi Sugören mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu’na döküldü.

Karadeniz Sahil yolunun Arhavi Hopa Sarp istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek güvenli hale getirilen yol yeniden trafiğe açıldı.

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