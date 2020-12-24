Artvin'de kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Artvin'de dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonucu Ardanuç'ta 7, Arhavi’de 4, Şavşat'ta 11 ve Yusufeli’nde 7 olmak üzere toplam 29 köyün yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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