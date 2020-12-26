Artvin´de kardan kapalı yollar ulaşıma açıldı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin)ARTVİN´in Yusufeli ilçesine kar yağışı etkili oldu, köylerde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, kapanan yolları İl Özel İdare ekipleri, ulaşıma açtı.

Artvin´in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Yusufeli ilçesinin en uzak köylerinden biri olan 2 bin 350 rakımlı Sütlüce köyünde, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan yolları, iş makineleriyle karı temizleyerek, ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2020-12-26 09:24:11



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