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Artvin´de kardan kapalı yollar ulaşıma açıldı

DHA

Artvin´de kardan kapalı yollar ulaşıma açıldı


Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin)ARTVİN´in Yusufeli ilçesine kar yağışı etkili oldu, köylerde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, kapanan yolları İl Özel İdare ekipleri, ulaşıma açtı. 
Artvin´in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Yusufeli ilçesinin en uzak köylerinden biri olan 2 bin 350 rakımlı Sütlüce köyünde, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan yolları, iş makineleriyle karı temizleyerek, ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-12-26 09:24:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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