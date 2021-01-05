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Artvin’de köylülerin tahta kızak keyfi Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor

İHA

Artvin’de köylülerin tahta kızak keyfi Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor

Artvin’in Yanıklı köyü sakinleri pandemi günlerinden sıkılınca tahta kızaklarla karın keyfini doyasıya yaşadı. Pandemi nedeniyle evde kalan vatandaşlar kar görünce tahta kızaklarını alan köy meydanına koştu.
Artvin kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan ve ahşap mimarisiyle ünlü Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor.
Korona virüsün (Covid19) nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Yanıklı köyü sakinleri, kar yağışını görünce dayanamadılar. Köyde kar kalınlığı yarım metreye ulaşınca köyün asırlık geleneği olan tahta kızak eğlencesine 7'den 70'e tüm vatandaşlar "sıka" adını verdikleri, el yapımı tahta kızaklarıyla katıldı.
Doğayla bütünleşmiş ahşap evleri ve karla kaplı ağaçlarıyla ayrı güzelliğe bürünen Yanıklı köyünde yaşayan vatandaşlar, günlük işlerini yaptıktan sonra kızaklarını alarak çocuklar gibi doyasıya eğleniyor. Yün çorap ve kara lastikleriyle el yapımı tahta kızaklarıyla köy içinde bulunan ahşap binaların arasında peşpeşe kayan vatandaşlar maske ve sosyal mesafeye kuralına da uyarak korona tedbirlerini de elden bırakmıyor.

81 yaşına rağmen tahta kızaktan vazgeçmiyor
Ara ara gülümseten küçük kazalar meydana gelsede en ilgi çekici anlar ise 81 yaşındaki Ali Seçkin’in tahta kızak tutkusu oldu. Yaşına aldırış etmeden gençlere kızağıyla eşlik eden Seçkin, “küçük yaştan itibaren tahta kızağımla kayıyorum. Bu gelenek bize dedelerimizden kaldı. Küçükken sürekli yarışırdık. Bu şekilde sporda yapmış oluyoruz” dedi.
Hastalık için stresin önemli olduğunu ifade eden yöre sakinlerinden Osman Genç ise, “kış aylarında genelde büyükşehirlere çocuklarımızın yanına giderdik. Fakat pandemi nedeniyle bu yıl gidemedik. Bizde köyde stresimizi bu şekilde atıyoruz, aynı zamanda oldukça eğleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

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