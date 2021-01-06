Yusufeli Barajında son 7 metreye girildi Dev projede elektrik üretecek jeneratörler monte işlemi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli Barajında son 7 metreye girildi Dev projede elektrik üretecek jeneratörler monte işlemi devam ediyor

İHA

Yusufeli Barajında son 7 metreye girildi Dev projede elektrik üretecek jeneratörler monte işlemi devam ediyor

Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nda çalışmalar sürüyor. Gövde yüksekliği 268 metreye ulaşırken, elektrik üretecek jeneratörler monte edilmeye devam ediyor. Ünite3’e ait Jeneratör Rotoru sorunsuz bir şekilde yerine indirildi
Artvin’in Yusufeli İlçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 275 metrelik gövde yüksekliğiyle çift eğrili beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında santral binasında hummalı çalışmalar devam ediyor. Elektrik üretecek jeneratörler monte edilmeye işlemi sürerken, Ünite3’e ait jeneratör rotoru yerine indirildi.

Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 858 bin 100 metreküp seviyesine ulaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin’de Çoruh Nehrine üzerinde devam Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Baraj Gövde Betonu dökülmesi çalışmaları devam ediyor. Yusufeli Barajında gövde yüksekliği 268 metreye yükselirken, dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 858 bin 100 metreküp seviyesine ulaştı.
Ülkemizin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı ve HES Projesinde elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel olarak yürütülmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bugüne kadar atölye imalatı olarak tüm ünitelerde 1.faz gömülü parçalar, türbin salyangozu, emme tübü ve türbin çukuru imalatları tamamlanmıştır. Santral 1., 2., ve 3. ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde 2. faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli olarak devam etmektedir. Ayrıca Ünite3 ve Ünite2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır" dedi.
Genel Müdür Yıldız, santral binasında her birinin kaldırma kapasiteli 230 ton olan 2 adet tavan vinci kullanılmakta olduğunu, ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan Kaldırma Kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırılmakta olduğunu belirterek "5 Ocak 2021 tarihinde Ünite3’e ait 203 MVA gücündeki Jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki Rotor iki vincin senkronize olarak çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Yusufeli'nde 4 katlı ev, alev alev yandı
Artvin’de köylülerin tahta kızak keyfi Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor
YEREL HABERLER Artvin’de köylülerin tahta kızak keyfi Yanıklı Köyü ...
Artvin’de korona vakalarında düşüş başladı Artvin’de vaka sayıları yüzde 75 oranında düştü
YEREL HABERLER Artvin’de korona vakalarında düşüş başladı Artvin’de ...
2 bin rakımlı köyün halkı, kış bastırmadan 6 aylık gıda stokluyor
YEREL HABERLER 2 bin rakımlı köyün halkı, kış bastırmadan 6 aylık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X