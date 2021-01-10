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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yangın

İHA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yangın

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Köprücü köyünde akşam saatlerinde başlayan örtü yangını ekiplerin erken müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprüce köyünde tarlada başlayan ve çıkış sebebi belli olmayan, yangın ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etki gösteren örtü yangınına, Orman İşletme Ekipleri ve Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, yangın başladıktan sonra hemen müdahalede bulunduklarını ve yağmurun da başlamasıyla kısa bir sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

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