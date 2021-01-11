Artvin-Şavşat yolu kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurbay USTA/ŞAVŞAT,(Artvin), (DHA) - ARTVİN´de kaya düşmesi sonucu Şavşat ilçe karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açmak için çalışma başlattı.

ArtvinŞavşat yolunun 42´inci kilometresi Çidil köprü mevkiinde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Yolun her iki yönünde araç kuyrukları oluştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2021-01-11 19:50:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.