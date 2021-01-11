Artvin-Şavşat yolu kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT,(Artvin), (DHA) - ARTVİN´de kaya düşmesi sonucu Şavşat ilçe karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açmak için çalışma başlattı.
ArtvinŞavşat yolunun 42´inci kilometresi Çidil köprü mevkiinde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Yolun her iki yönünde araç kuyrukları oluştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA
2021-01-11 19:50:20
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