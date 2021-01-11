Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Artvin'de etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu ArtvinArdahan Devlet Karayolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, ArtvinArdahan Devlet Karayolu Soğuksu mevkisinde yağışlar sonrası yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının kara yoluna düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Karayolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmayan heyelanda yolun trafiğe açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

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