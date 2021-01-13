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Artvin’de yasa dışı avlanan 2 kişiye 33 bin lira para cezası

İHA

Artvin’de yasa dışı avlanan 2 kişiye 33 bin lira para cezası

Artvin’de yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplamda 33 bin 482 lira para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ‘devlet avlağı’ sınırları olan Ortaköy ve Saçinka bölgesi aralığında avladıkları yaban keçisi ile yakalanan iki şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Avlanarak öldürülen hayvana el konularak, şahıslara 5 bin 705 TL idari yaptırım cezası ile 27 bin 777 lira olmak üzere toplamda 33 bin 482 lira para cezası uygulandı.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı avcılığa yönelik av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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