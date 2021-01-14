Artvin’de unutulmaya yüz tutmuş ‘Koçivara’ oyunu yeniden oynanmaya başlandı Yanıklı köyü sakinleri pandeminin stresini 'Koçivara' ile atıyorlar

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde orta yaş grubu vatandaşlar çocukken oynadıkları “Koçivara” isimli tahterevalliye benzer oyunu, köyün meydanında kendi imkanlarıyla kurarak doyasıya eğlendiler.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Yanıklı köyü sakinleri, günlük işlerini yaptıktan sonra kendi imkanlarıyla, kurdukları düzenekle anılarını canlandırdılar. Gençlerinde ilgisini çeken unutulmaya yüz tutmuş oyun yeniden hayat buldu. Tarihi oldukça eskilere dayanan bölgelere göre farklı isimlerin takıldığı ‘Koçivara’ oyunu kendi etrafında alçalıp yükselen bir tür tahterevalli oyunu.

Köyde yaşayanlar tarafından hazırlanan düzenekle kalasın iki ucuna asılan kişiler, birbirlerini havalandırarak aynı zamanda düşürmeye de çalışıyor. Denge gerektiren oyun köy sakinleri tarafından yaşatılmaya çalışıyor. Köylüler özellikle pandemi sürecinde bu oyunun streslerini aldıklarını söylüyor.

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