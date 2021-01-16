Artvin’de yıldırımın düşme anı görüntülendi

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Artvin’de dün gece etkili olan yağmur sırasında düşen yıldırımlar adeta geceyi aydınlattı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde aralıklarla devam eden yağış sırasında, Sarp Sınır Kapısının bulunduğu alana arka arkaya yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Etkisini artıran yağmuru görüntülemek isteyen Gürcistan uyruklu Murman Kakabadze isimli vatandaş, cep telefonu kamerası ile yıldırım düşme anını görüntüledi. Yıldırımın boş bir alana düşerken, Sarp Sınır Kapısında bulunan Türk bayrağı yıldırım düşme anında dalgalanması farklı bir görüntü ortaya koydu.

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