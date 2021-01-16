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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en yüksek cam terasına ziyaretçi sayısı yarı yarıya düştü

İHA

Türkiye'nin en yüksek cam terasına ziyaretçi sayısı yarı yarıya düştü

Artvin’in önemli turizm bölgelerinden biri olan Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası ziyaretçi sayısı yarı yarıya düştü. Pandemi nedeniyle ziyaretçi sayının 35 binlerden, 17 binlere düşerken, önümüzdeki yaz bu sayının yeniden artması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin'deki Hatila Vadisi Milli Parkı'nda yaptırılan Türkiye'nin en yüksek cam seyir terası, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçi yarı yarıya düştü.
2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkiinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmişti.
Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terasını 2018 yılı içerisinde 22 bin 500 kişi, 2019 yılında ise 35 bin 400 kişi tarafından ziyaret edilmişti. 2020 yılı aralık ayı verilerine göre ise bu sayı 17 bin 200’lere kadar düştü. Yapıldığı günden itibaren bu sayı her yıl artarken, bu yılki düşme sebebi Korona virüs salgınından kaynaklı olduğu belirtildi.

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