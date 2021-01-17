Türkiye’nin en fazla ağaç taşıma işlemi Yusufeli yeni yerleşim yerinde gerçekleşti eski yerleşim yerinden yeni yerleşim yerine kamyon kamyon ağaç taşınarak Türkiye rekoru kırıldı

Tamamlandığında kendi sınıfında dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin eski yerinden yeni yerine taşınan ağaç sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Aralık 2019Mart 2020 tarihleri arasında, 111 dekar alanda, 15 bin adet ağaç taşınarak dikildi.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 151 yıllık tarihi olan ilçenin altyapı yatırımlarıyla birlikte bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak.

Aynı zamanda yeni yerleşim yerinde 700 dönümlük alanda tarım arazileri oluşturulurken, bu arazilere mevcut ilçeden sökülen veya oradaki iklimin taşıdığı genlerin oluşturduğu fidanlar ekilmeye başlandı.

Yöreye özgü farklı türlerdeki meyve ağaçları iş makineleri eşliğinde belirlenen tarım arazilerine, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut ilçeden sökülerek yeni yerleşim yerine tanışmaya başladı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, “Orman Genel Müdürlüğümüzce, su altında kalacak olan meyve fidanlarını yeni yerleşim alanına taşıyarak toprakla tekrar buluşturuyoruz. Bu kapsamda Aralık 2019 Mart 2020 tarihleri arasında, 111 dekar alanda, ülkemizin en büyük ağaç taşıma işlemlerinden birini gerçekleştirerek, 1.144’ü transplantasyon yöntemiyle 1040 yaşlarında boylu meyve ağacı (zeytin, dut, kayısı, elma, armut, ayva, hurma, nar, ceviz) olmak üzere, toplam 15 bin adet fidan dikilmiştir. Ayrıca tespiti yapılan ve sular altında kalacak 83 dekar alanda, 4 bin adedi boylu olmak üzere toplam 10 bin 600 adet meyve ağacının, yeni yerleşke alanına taşınması işlemlerine devam edilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımız yeni yerleşim yerine yerleştirilmeden önce ağaçlarımızın ve fidanlarımızın taşınma işlemleri tamamlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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