Hafif ticari aracın çarptığı liseli Ayşe, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN´den aile ziyareti için gittiği Erzurum´da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi Ayşe Aykut (18), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 8 Ocak'ta Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Faruk Köz yönetimindeki 34 AEC 286 plakalı hafif tircari araç yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aykut'a çarptı. Kazada Ayşe Aykut yaralandı. Ambulansla götürüldüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Ayşe Aykut, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

Artvin Yusufeli ilçesinde yaşayan Ayşe Aykut'un Şehit Salih Hüseyin Parça Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu, Aile ziyareti için Erzurum'a gittiği belirtildi.

Ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını hüzne boğan Ayşe Aykut´un cenazesi, bugün Yusufeli´nin Köprügören köyünde toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2021-01-18 10:52:49



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