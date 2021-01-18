Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza

Fatih TURAN/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de yasa dışı avladıkları yaban keçisini pişirip yerken yakalanan 2 kişiye toplam, 33 bin 953 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Maden köyü sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişi hakkında `4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na´ muhalefetten işlem yapıldı.
Yasa dışı avladıkları yaban keçisi etinden döner şeklinde pişirip yerken yakalanan bu kişilere 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza kesildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Fatih TURAN
2021-01-18 11:54:24
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