Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza

DHA

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza


Fatih TURAN/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de yasa dışı avladıkları yaban keçisini pişirip yerken yakalanan 2 kişiye toplam, 33 bin 953 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Maden köyü sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 2 kişi hakkında `4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na´ muhalefetten işlem yapıldı.
Yasa dışı avladıkları yaban keçisi etinden döner şeklinde pişirip yerken yakalanan bu kişilere 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza kesildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Fatih TURAN
2021-01-18 11:54:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari aracın çarptığı liseli Ayşe, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı liseli Ayşe, 10 günlük ...
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken Milli Parklar ekiplerine yakalandılar
YEREL HABERLER Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken Milli ...
Türkiye’nin en fazla ağaç taşıma işlemi Yusufeli yeni yerleşim yerinde gerçekleşti eski yerleşim yerinden yeni yerleşim yerine kamyon kamyon ağaç taşınarak Türkiye rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en fazla ağaç taşıma işlemi Yusufeli yeni ...
Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Artvin’de çetin kış şartları nedeniyle yaban ...
Türkiye'nin en yüksek cam terasına ziyaretçi sayısı yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek cam terasına ziyaretçi sayısı ...
Artvin’de yıldırımın düşme anı görüntülendi
YEREL HABERLER Artvin’de yıldırımın düşme anı görüntülendi