Artvin'de 80 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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Artvin’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şavşat ilçesinde 16, Ardanuç ilçesinde 21, Arhavi ilçesinde 15, Borçka ilçesinde 10, Murgul ilçesinde 5, Hopa ilçesinde 11 ve Yusufeli ilçesinde 2 olmak üzere toplam 80 köy yolu ile kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin İl Özel İdaresi’nin ekipleri arazide 20 personel ve 16 araçla çalışmalarını aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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