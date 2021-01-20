Artvin’de iş makinesi dereye düştü, operatör hayatını kaybetti

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Artvin’in Borçka ilçesinde bir iş makinesi, kamyona tomruk yüklerken köprüden dereye düştü, kazada operatör hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Borçka Küçükköy Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede faaliyet sürdüren kereste doğrama atölyesine ait iş makinesini kullanan operatör Şaban Aydemir (27), kamyon kasasına tomrukları yükleme esnasında iş makinesinin kontrolünü kaybederek bulunduğu yerden dereye düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten iş makinesiyle birlikte dereye düşen operatör, 112 Acil Servis ekiplerinde Borçka Devlet Hastanesine götürüldü.

Operatör Şaban Aydemir burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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